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Право на відстрочку може отримати ще одна категорія українців: рішення уряду
Право на відстрочку можуть отримати 18-25-річні, які відслужили за контактом. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада.
Кабінет міністрів України погодив законопроєкт про річну відстрочку від повторного призову під час мобілізації для військовозобовʼязаних та резервістів віком 18-25 років, які служили за контрактом і були звільнені.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
У заяві нардепа вказано, що уряд погодив законопроєкт, який передбачає відстрочку терміном у 12 місяців від повторного призову за мобілізацію для військовозобовʼязаних та резервістів віком 18-25 років, які під час дії воєнного стану були призвані на службу за контрактом і згодом звільнені.
«Це тільки законопроєкт. Він ще має надійти в Раду на розгляд», — звернув увагу Гончаренко.
До слова, 10 липня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про розширення програми «Контракт 18-24». Буде запущено окремий напрям для операторів дронів з терміном служби у два роки, винагородою в 1 млн грн та відстрочку після завершення служби.