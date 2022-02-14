"Право на владу" на "1+1" цього тижня виходитиме в ефір щодня

"Право на владу" на "1+1" цього тижня виходитиме в ефір щодня

Цього тижня в будні о 21:45 виходиме в прямому ефірі суспільно-політичне ток-шоу "Право на владу".

Спільний марафон ток-шоу "Право на владу" з Наталією Мосейчук та програми "Твій вечір" з Єгором Гордєєвим триватиме щовечора на телеканалі "1+1".

Телеведучі разом з авторитетними гостями шукатимуть відповіді на питання війни та миру.

"Будемо говорити про війну та мир. Разом з вами пройдемо цей час - непростий та тривожний. Час, що вимагає відвертих розмов. Будемо на зв’язку. Щодня у ці дні. Бо треба багато говорити, а головне разом фільтрувати. Обирати підтверджені факти і все ж таки йти у новий день з позитивними думками. Тримаймося разом! З любов'ю і турботою. Бережіть себе і Україну!", - зазначила Наталія Мосейчук.

Найближчий випуск "Права на владу" вийде в ефір у понеділок, 14 лютого, о 21:45 на телеканалі "1+1". Онлайн-трансляцію можна буде дивитися на сторінках ТСН.ua у Facebook та YouTube.