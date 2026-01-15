ТСН у соціальних мережах

Політика
206
1 хв

Правила поводження з тваринами: Рада підтримала законопроєкт

Метою законопроєкту є впровадження в Україні європейських гуманних цінностей та стандартів щодо тварин.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні захищатимуть тварин за європейськими стандартами

В Україні захищатимуть тварин за європейськими стандартами / © Associated Press

Сьогодні, 15 січня, Верховна Рада України підтримала у першому читанні та за основу законопроєкт №11328, спрямований на впровадження європейських гуманних цінностей у поводженні з тваринами.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Документ покликаний привести українське законодавство у відповідність до вимог Європейської конвенції про захист домашніх тварин.

Законопроєкт забороняє використовувати домашніх тварин у рекламі, розважальних заходах та на виставках, якщо організатори не забезпечили належних умов для їхнього утримання, а також коли здоров’я або загальний стан тварин перебуває під загрозою.

Крім того, документ передбачає заборону хірургічних операцій, які проводяться з метою зміни зовнішнього вигляду домашніх тварин або для інших цілей, що не пов’язані з лікуванням.

Прийняття цього законопроєкту стане важливим кроком у гармонізації українського законодавства із європейськими стандартами захисту тварин та забезпечить гуманніше ставлення до домашніх улюбленців.

Нагадаємо, Європейський парламент, Рада та Комісія домовилися про нову постанову щодо захисту собак і котів, яка має покласти край нелегальній торгівлі тваринами.

