Представництво ЄС відновлює дипломатичну присутність у Києві

Після широкомасштабного вторгнення Росії відомство працювало у Польщі.

Європейський Союз відновлює дипломатичну присутність у Києві.

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Про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичної служби ЄС.

Під час візиту до України 8 квітня керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив про відновлення дипломатичної присутності Євросоюзу в Києві, щоб ЄС міг ще тісніше співпрацювати з владою і підтримувати народ України.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії Представництво ЄС працювало з Жешува, звідки координувало європейську та міжнародну допомогу Україні. Деякі співробітники делегації продовжуватимуть працювати звідти й продовжувати співпрацю.

Варто зазначити, що з офіційними візитами напередодні до Києва приїхали одразу кілька європейських політиків. Серед яких була і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка передала президенту Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.