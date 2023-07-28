Представниця президента розповіла, як відрізняється життя українців та росіян в Криму

Про різницю життя українців та росіян у тимчасового окупованому Криму розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Починаючи з 14-го року окупанти або Російська Федерація різні використовувала програми соціальної підтримки російських громадян, які приїжджають на територію Криму і починають працювати в різних галузях - медицина, соціальний захист, так звана державна служба, медіа... Вони надавали і робили спеціальні програми, наприклад, "зємской лєкарь" - навіть назва абсолютно імперська... Але медичних працівників вони стимулювали приїжджати в Крим... їм давали більші зарплати... давали квартири за заниженими цінами... "Земской учитель" - вони стимулювали приїжджати вчителів... Саме тому багато російських громадян приїхали в Крим... Потім... на федеральних каналах були реклами про те, що Крим ми розвиваємо, приїжджайте. Ряд людей продавали своє майно на території Росії і їхали в Крим. Тому є категорії російських громадян, які однозначно мають більші заробітні плати, аніж українські громадяни або просто місцеві... Зараз це дуже складно сказати... Але певні категорії, які для них (окупанти, - ред.) є пріоритетними - вони однозначно отримують заробітні плати більше аніж місцеві мешканці", - пояснила вона.

Нагадаємо, в ніч проти 24 липня у Криму було чутно вибухи у різних районах півострова – Феодосії, Армянська, Старому Криму, Сімферополя та Джанкоя.

Зауважимо, що напередодні, 22 липня, "бавовна" сталася у кримському селищі Октябрське. Росіяни заявляли про удари дронами по нафтобазі та аеродрому.

Додамо, що раніше сильний вибух прогримів в окупованому Севастополі. Після цього над містом здійнявся стовп густого диму.