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Представниця США на Радбезі ООН заявила, що Росія йде на ескалацію конфлікту через поразки на полі бою

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Представниця США на Радбезі ООН заявила, що Росія йде на ескалацію конфлікту через поразки на полі бою

Фото: Associated Press

США закликали рішуче засудити ракетні обстріли України

Росія йде на ескалацію війни проти України, обстрілюючи критичну інфраструктуру, щоб залишити мільйони українців без світла.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила постійна представниця США при цій організації Лінда Томас Грінфілд, повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що російський диктатор Путін намагається перетворити зимовий холод на зброю та змусити страждати весь український народ. Грінфілд зазначила, що така тактика є нелюдською і Кремль свідомо на це йде, бо не може здолати Україну на полі бою.

Вона зазначила, що РФ вдається до атак, масштаби яких призвели до відключення світла навіть поза межами України. Також ці атаки створюють серйозні проблеми на ядерних обʼєктах в Україні.

Представниця США закликала рішуче засудити такі дії Росії та створити механізм відповідальності. «Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати народ України», - заявила постійна представниця США при ООН.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія проводить постійні атаки на українську інфраструктуру, щоб населення України перебувало у темряві та холоді.

Також ми інформували, що президент України виступив на терміновому засіданні Радбезу ООН.

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Дата публікації
Перегляди
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