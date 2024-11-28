Представниця США в ОБСЄ пояснила, навіщо Росія обстріляла "Орєшніком" Дніпро

Росія хотіла ударом балістичної ракети середньої дальності по Дніпро залякати Україну та її партнерів, однак це не стане вирішальним фактором у цій війні.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час спеціального засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ щодо ескалаційного застосування стратегічних озброєнь Росією у її війні проти України, передає Укрінформ.

"21 листопада Росія здійснила експериментальний запуск балістичної ракети середньої дальності по Україні. Росія, вочевидь, прагне використати ці спроможності для залякування України та її прихильників, але це не стане геймчейнджером у цьому конфлікті", - сказала вона.

Крім того, дипломатка нагадала, що Росія перекинула до Курської області 10 тисяч військових з Північної Кореї, що є ескалацією з наслідками для безпеки Європи і Індо-Тихоокеанського регіону.

Також Росія продовжує вербувати найманців для війни проти України у Ємені, де вона співпрацює з місцевими хуситами.

"Росія розширює цю війну. Єдине розумне рішення для Росії – припинити цю безглузду війну і поважати право України на суверенітет, свободу і політичну незалежність. До того часу Сполучені Штати будуть збільшувати допомогу Україні у сфері безпеки і надаватимуть підтримку, необхідну для досягнення успіху на полі бою. Це включає надання додаткової артилерії, засобів протиповітряної оборони, бронетехніки та інших необхідних засобів і боєприпасів. Ми продовжимо працювати з коаліцією з понад 50 партнерів, щоб забезпечити перемогу України у її справедливій війні за самозахист", - заявила Брукер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі удару "Орешником" у Польщі зробили нову заяву про збиття цілей над Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт Defense Express пояснив, скільки балістичний ракет Росія випустила по Україні протягом року.

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