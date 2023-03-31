Представник Британії в ООН заявив, що РФ не вдасться налякати світ ядерною зброєю

Представник Британії в ООН заявив, що ця спроба залякати ядерною зброєю провалилася так само, як і попередні, також це не працюватиме в майбутньому.

Росії не вдасться послабити підтримку України західними партнерами, попри ядерний шантаж, до якого постійно вдається Кремль.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого обговоренню погроз президента РФ Володимира Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі, заявив постійний представник Великої Британії при організації Джеймс Каріукі, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що заява російського диктатора Володимира Путіна про те, що він планує розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі — це ще одна спроба залякати міжнародну спільноту та припинити допомогу Україні.

Каріукі підкреслив, що ця спроба провалилася так само, як і попередні, також це не працюватиме в майбутньому.

"Ми продовжимо підтримувати зусилля України із самозахисту”, - сказав Каріукі.

Британський представник заявив, що під час війни в Україні лише Росія постійно порушує тему можливого застосування ядерної зброї.

“Ми рішуче виступатимемо на підтримку народу України та закликаємо Росію знизити напруженість. Розпочати це варто із припинення цього незаконного та неспровокованого вторгнення”, - зазначив дипломат.

Крім того, він закликав білоруського диктатора Олександра Лукашенка “відмовитися від підтримки безрозсудних дій росії, що ведуть до ескалації”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати припиняють обмін із Росією даними про свої стратегічні ядерні сили після рішення Москви призупинити свою участь у СНО про скорочення далекобійних озброєнь.

Крім того, ми раніше інформували, що раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву диктатора Путіна про розміщення в Білорусі ядерної зброї та спрогнозував, як це вплине на війну Росії проти України.

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