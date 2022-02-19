Представник США при ОБСЄ: Росія має намір створити привід для виправдання вторгнення до України

Російський уряд планує влаштувати сфабрикований напад нібито українських військових на суверенну територію РФ.
Росія має намір створити привід для виправдання вторгнення в Україну.
Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, - пише Укрінформ.
"Ми маємо інформацію з багатьох джерел, які містять детальну інформацію про зусилля Росії сфабрикувати так звані "українські провокації" та створити публічну версію для виправдання російського вторгнення", - заявив американський посол.
Російський уряд планує влаштувати сфабрикований напад нібито українських військових на суверенну територію РФ або на російськомовних людей в ОРДЛО, щоб виправдати військові дії проти України.
Карпентер наголосив, що російський фальшивий наратив про нібито сплановану Україною "ескалацію", який не знаходить жодних доказів у звітах СММ ОБСЄ, має бути рішуче відкинутий. "Ми повинні зберігати пильність щодо можливого проведення "операції під чужим прапором" з метою виправдання нападу, і остерігатися неправдивих заяв про "геноцид", які інструменталізують термін, який ніколи не слід сприймати легковажно в цій залі", - додав він.
Також американська місія виступила з низкою рекомендацій до РФ, які мають бути виконані у якості негайних кроків для зниження деескалації ситуації.
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