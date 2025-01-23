Як Трамп збирається завершити війну в Україні: інсайди з його оточення

Річард Ґренелл назвав Трампа найкращим переговорником, якому потрібно дати трохи часу.

Президент США Дональд Трамп задля завершення війни в Україні збирається тиснути на обидві сторони, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів.

Про це сказав у четвер, 23 січня, посланець з особливих доручень в адміністрації Дональда Трампа Річард Ґренелл на "Українському сніданку" в Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука, передає “Інтерфакс Україна”.

За його словами, помилкою попередньої адміністрації було те, що за останні три з половиною роки президент Джо Байден не спілкувався з російським президентом Володимиром Путіним, а натомість США виділяли “сотні мільярдів доларів” на військову допомогу Україні.

"Розмови - це тактика, і ви не зможете розв'язати проблеми мирним шляхом, якщо не будете розмовляти", - наголосив Річард Ґренелл.

При цьому він зазначив, що війна в Україні “ще більше занурюється в хаос” і “стає гіршою”.

“Тепер, коли президент Трамп вступив на посаду, я думаю, що йому дістався жахливий безлад, є не так багато хороших варіантів, але президент Трамп - це той, хто... уже дав зрозуміти, що має намір чинити тиск на обидві сторони, щоб покласти цьому край, він зосереджений на спробі зупинити вбивства”, - повідомив представник Трампа.

Річард Ґренелл назвав Трампа найкращим переговорником, якому потрібно дати трохи часу, щоб він, поспілкувавшись з обома сторонами, змусив їх сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, резидент США Дональд Трамп заявив, що зробить велику послугу Росії та її президенту Володимиру Путіну, якщо той погодиться укласти угоду про закінчення війни в Україні. Інакше американський лідер погрожує РФ жорсткими санкціями.

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