Представники G7 планують запросити на зустріч щодо Афганістану РФ і Китай

Переговори можуть розпочатися 8 вересня.
Міністри закордонних справ держав Великої сімки (G7 — ред) планують провести на наступному тижні зустріч, головною темою якої стане ситуація в Афганістані.
Про це в ефірі японському телеканалі NHK заявив глава МЗС Японії Тосиміцу Мотегі.
"Для обговорення ситуації в Афганістані Група семи наступного тижня проведе переговори на рівні керівників зовнішньополітичних відомств. На них також повинні будуть присутні представники Росії, Китаю та інших країн", — зазначив він, додавши про важливість участі в такій зустрічі делегацій з РФ і КНР, "у яких є певний вплив на Афганістан".
За словами Мотегі, консультації, на які зберуться дипломати більш ніж з 20 країн, будуть організовані в онлайн-форматі держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Глава МЗС Японії додав, що вони можуть відбутися вже 8 вересня.
Нагадаємо:
- Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану — з Кабула вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, — завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися до аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали з США.
- Міністерство закордонних справ України повідомило, що евакуація громадян з Афганістану продовжиться після 31 серпня. Маршрути повернення українців можуть бути скориговані в залежності від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.
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