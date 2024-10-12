Представники Росії можуть бути на другому Саміті миру і ознайомитись із Планом перемоги – Єрмак

План перемоги українцям не представили, тому що Київ не хоче жодним чином говорити щось, що може бути використане проти України, пояснив Андрій Єрмак.

Представники Росії можуть бути присутніми на другому Саміті миру. Саме там їм можуть представити План перемоги України.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

Посадовець зауважив, що рішення РНБО стосується неможливості вести переговори з Путіним. Також видання Reuters писало, що Україна хоче організувати Саміт миру в грудні та прагне, щоб була присутня Росія.

Що розповів Єрмак про другий саміт миру

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"Що стосується можливої участі представників Росії, наша позиція є незмінною – коли буде готовий план і на другому саміті ми не виключаємо можливість присутності представників Росії, яким може бути представлений цей план", – заявив Андрій Єрмак.

Очільник ОП пояснив, що План перемоги українцям не представили, тому що Київ не хоче жодним чином говорити щось, що може бути використане проти України.

Раніше Володимир Зеленський розкрив три перші пункти плану перемоги України, який включає швидкі та конкретні кроки стратегічних партнерів до кінця грудня. Зокрема, президент заявив:

по-перше, однозначне місце України в безпековій архітектурі світу;

друге – без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту;

третій пункт пов'язаний з конкретним зміцненням України щодо зброї.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи розкриє План перемоги для всіх українців.

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