Представники України, РФ та ООН зберуться в Стамбулі, щоб обговорити експорт зерна - ЗМІ

Представники України, РФ та ООН зберуться в Стамбулі, щоб обговорити експорт зерна - ЗМІ

За останніми даними, у Стамбулі відбудеться саміт щодо евакуації зерна з України.

Про це пише CNN Türk.

У зустрічі візьмуть участь представники України, РФ та ООН.

Очікується, що зустріч відбудеться найближчими днями.

Більше подробиць видання не озвучує.

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Зазначимо, цього літа на карту буде поставлено долю трьох урожаїв: торішнього, який Україна не в змозі повністю експортувати, цьогорічного, бо зберуть лише половину врожаю, та майбутнього, оскільки фермери не сіятимуть озиму пшеницю у звичних обсягах.

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