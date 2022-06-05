Представники України, РФ та ООН зберуться в Стамбулі, щоб обговорити експорт зерна - ЗМІ

За останніми даними, у Стамбулі відбудеться саміт щодо евакуації зерна з України.
Про це пише CNN Türk.
У зустрічі візьмуть участь представники України, РФ та ООН.
Очікується, що зустріч відбудеться найближчими днями.
Більше подробиць видання не озвучує.
Зазначимо, цього літа на карту буде поставлено долю трьох урожаїв: торішнього, який Україна не в змозі повністю експортувати, цьогорічного, бо зберуть лише половину врожаю, та майбутнього, оскільки фермери не сіятимуть озиму пшеницю у звичних обсягах.
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