Представники ЄС, США і талібів зберуться на зустріч: що обговорюватимуть

Представники ЄС, США і талібів зберуться на зустріч: що обговорюватимуть

Брюссель уже збільшив гуманітарну підтримку Афганістану, цього недостатньо для запобігання голоду і гуманітарній кризі.

Офіційні представники ЄС, Сполучених Штатів Америки та руху "Талібан" проведуть переговори в столиці Катару Досі.

Про це заявила прессекретарка ЄС Набила Массралі, — пише "Інтерфакс".

Зустріч дозволить американській і європейській стороні вирішити ряд питань з талібами, включаючи вільний виїзд з країни всіх охочих, доступ до гуманітарної допомоги, повагу прав жінок і запобігання перетворення Афганістану в притулок для терористичних угруповань.

Це буде неофіційний обмін думками на технічному рівні, він не означає визнання "тимчасового уряду" Афганістану.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок має намір збільшити пряму допомогу афганському народу в спробі запобігти колапсу. Він провів переговори по відеозв'язку з декількома європейськими міністрами, які опікуються питаннями розвитку, і обговорив з ними способи допомоги афганцям.

Брюссель уже збільшив гуманітарну підтримку Афганістану, але цього недостатньо для запобігання голоду і гуманітарної кризи. "Ми не можемо" чекати і дивитися ". Нам потрібно діяти, і діяти швидко", — сказав Боррель.

Про зустріч з представниками ЄС раніше оголосив виконувач обов'язків міністра закордонних справ талібів Амір Хан Моттакі.

"Ми хочемо позитивних відносин з усім світом. Ми віримо в збалансовані міжнародні відносини. Ми вважаємо, що такі збалансовані відносини можуть врятувати Афганістан від нестабільності", — сказав Моттакі.

Раніше стало відомо, про що домовилися США і таліби.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що "Талібану" "необхідно заслужити" міжнародну підтримку.

Нагадаємо:

Новини світу: у захопленому талібами Кабулі прогримів вибух

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання