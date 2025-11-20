- Дата публікації
Представник міністра армії США після зустрічі з Зеленським: "Це хороший план"
Американська делегація після зустрічі із Зеленським оцінила план завершення війни.
Представник міністра армії США Дейв Батлер заявив, що американська делегація прибула до Києва, аби оцінити та переконатися, що запропонований план завершення війни є справді вигідним для України.
Про це сказав керівник пресслужби міністра армії США Дріскола Дейв Батлер під час зустрічі з журналістами у Києві.
За словами Батлера, міністр армії США Джеймс Дрісколл провів із президентом Володимиром Зеленським годинну розмову тет-а-тет, а згодом — ще одну розширену зустріч тривалістю близько години.
«Секретар Дрісколл мав зустріч з президентом Зеленським протягом години віч-на-віч, а з групою (в розширеному форматі — ред.) ще протягом години сьогодні. Президент Трамп відправив армію США (представників армії США до України — ред.), тому що ми були партнерами з українцями з першого дня. Ми тут, щоб підтримати українців, як і протягом усього цього конфлікту. І ми тут, щоб переконатися, що це хороший план (який обговорювали Дріскол і Зеленський щодо закінчення війни — Ред.) для українського народу».
Батлер додав, що американська делегація проводить у Києві низку зустрічей, зокрема з питань військових інновацій, роботи армії та дипломатичних форматів.
«Ми тут, проводимо зустрічі, присвячені армії та військовим питанням, щодо інновацій на полі бою, а також зустрічі дипломатичного типу» — додав він.
Нагадаємо, після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом президент України Володимир Зеленський заявив про готовність оперативно працювати над пунктами мирного плану.