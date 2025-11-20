Представник міністра армії США після зустрічі з Зеленським: "Це хороший план"

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Представник міністра армії США Дейв Батлер заявив, що американська делегація прибула до Києва, аби оцінити та переконатися, що запропонований план завершення війни є справді вигідним для України.

Про це сказав керівник пресслужби міністра армії США Дріскола Дейв Батлер під час зустрічі з журналістами у Києві.

За словами Батлера, міністр армії США Джеймс Дрісколл провів із президентом Володимиром Зеленським годинну розмову тет-а-тет, а згодом — ще одну розширену зустріч тривалістю близько години.

Реклама

«Секретар Дрісколл мав зустріч з президентом Зеленським протягом години віч-на-віч, а з групою (в розширеному форматі — ред.) ще протягом години сьогодні. Президент Трамп відправив армію США (представників армії США до України — ред.), тому що ми були партнерами з українцями з першого дня. Ми тут, щоб підтримати українців, як і протягом усього цього конфлікту. І ми тут, щоб переконатися, що це хороший план (який обговорювали Дріскол і Зеленський щодо закінчення війни — Ред.) для українського народу».

Батлер додав, що американська делегація проводить у Києві низку зустрічей, зокрема з питань військових інновацій, роботи армії та дипломатичних форматів.

«Ми тут, проводимо зустрічі, присвячені армії та військовим питанням, щодо інновацій на полі бою, а також зустрічі дипломатичного типу» — додав він.

Нагадаємо, після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом президент України Володимир Зеленський заявив про готовність оперативно працювати над пунктами мирного плану.