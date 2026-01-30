Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв / © Getty Images

Спеціальний представник президента Росії Кирило Дмитрієв у суботу, 31 січня, прибуде до США для закритих переговорів із посадовцями адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про підготовку візиту повідомляє агентство Reuters із посиланням на два поінформовані джерела.

За даними інсайдерів, зустріч має відбутися у Маямі, штат Флорида. Саме в цьому штаті розташована резиденція Дональда Трампа Мар-а-Лаго, що часто стає місцем для неформальної дипломатії.

Хто такий Кирило Дмитрієв

Дмитрієв — голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) і вважається однією з довірених осіб Володимира Путіна у фінансово-політичних питаннях. Експерти називають його ключовою фігурою «тіньової дипломатії» Кремля.

Він відомий своїми зв’язками з американськими бізнес-елітами та попередніми спробами налагодити неофіційні канали зв’язку з оточенням Трампа ще під час його першої каденції.

Про що говоритимуть

Офіційна мета візиту та порядок денний переговорів наразі не розголошуються. Білий дім та Кремль поки не надали офіційних коментарів щодо цієї зустрічі.

Нагадаємо, посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що «в найближчі тижні та дні» буде з’ясовано, чи дійдуть згоди Росія та Україна щодо єдиного питання, яке стримує укладення мирної угоди для завершення війни, що триває майже чотири роки. Водночас він наголосив на катастрофічних втратах російської армії.

Водночас американське видання The New York Times, посилаючись на інформацію від високопоставленого українського чиновника, повідомило, що під час зустрічі, що відбулася минулими вихідними, українська сторона звернулася до росіян із проханням припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Російські переговірники погодилися на цю пропозицію.