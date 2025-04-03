Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Reuters

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Очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який вирушив до Вашингтона, заявив про важливість діалог між Росією та США.

Про це він заявив, перебуваючи у Вашингтоні, повідомили росЗМІ.

З його слів, мовляв, цей діалог “найважливіший для всього світу”. Російський політик вважає, що попередній президент США Джо Байден повністю зруйнував його.

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"Відновлення діалогу - непростий і поступовий процес. Але кожна зустріч, кожна відверта розмова дозволяє рухатися вперед", - наголосив він.

Згадав Дмитрієв і про недоброзичливців, які, мовляв, “бояться, що Росія та США знайдуть спільні точки дотику, почнуть вибудовувати співпрацю”.

Нагадаємо, колишній очільник Пентагону та ЦРУ Леон Панетта заявив, що “фюреру” РФ Володимиру Путіну не можна довіряти.

Дата публікації 20:02, 31.03.25 Кількість переглядів 400 Трамп хоче на третій термін: нові гучні заяви американського президента