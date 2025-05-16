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США матимуть окрему зустріч з очільником російської делегації: деталі ВВС
За інформацією ЗМІ, американський чиновник проведе зустріч з делегацією РФ перед переговорами між Москвою та Києвом.
Представник Сполучених Штатів Америки Майкл Антон не братиме участі у сьогоднішніх переговорах Росії та України.
Про це повідомляє кореспондент ВВС Том Бейтман.
“Наскільки я розумію, американський чиновник Майкл Антон – старший помічник держсекретаря Марка Рубіо – не буде присутній на зустрічі Росія-Україна-Туреччина”, - йдеться у повідомленні.
З його слів, спочатку американський посадовець окремо зустрінеться з очільником російської делегації Володимиром Мединським.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США на переговорах між Росією і Україною представлятиме директор з питань політичного планування США Майкл Антон. Зауважимо, раніше була інформація про участь держсекретаря Марко Рубіо.
Зауважимо, що Рубіо взяв участь у переговорах України, США та Туреччини, які зранку стартували у Стамбулі. У складі американської команди також посол в Туреччині Том Баррак та спеціальний представник з питань України Кіт Келлог.