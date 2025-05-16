США матимуть окрему зустріч з очільником російської делегації: деталі ВВС

Прапори США і РФ. / © Reuters

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Представник Сполучених Штатів Америки Майкл Антон не братиме участі у сьогоднішніх переговорах Росії та України.

Про це повідомляє кореспондент ВВС Том Бейтман.

“Наскільки я розумію, американський чиновник Майкл Антон – старший помічник держсекретаря Марка Рубіо – не буде присутній на зустрічі Росія-Україна-Туреччина”, - йдеться у повідомленні.

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З його слів, спочатку американський посадовець окремо зустрінеться з очільником російської делегації Володимиром Мединським.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США на переговорах між Росією і Україною представлятиме директор з питань політичного планування США Майкл Антон. Зауважимо, раніше була інформація про участь держсекретаря Марко Рубіо.

Зауважимо, що Рубіо взяв участь у переговорах України, США та Туреччини, які зранку стартували у Стамбулі. У складі американської команди також посол в Туреччині Том Баррак та спеціальний представник з питань України Кіт Келлог.

Дата публікації 23:03, 15.05.25 Кількість переглядів 77 Тепер Трамп робить пропозицію Путіну! Європа реагує!