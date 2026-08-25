Представник Ватикану вперше за п’ять років зустрівся з Лавровим: про що домовилися

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Секретар у справах відносин з державами Ватикану, архієпископ Пол Річард Галлахер у Москві провів переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Це перша особиста зустріч посадовців Святого Престолу та Росії за останні п’ять років.

Про це повідомляють видання Reuters та Sky News.

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Зустріч Галлахера з Лавровим — що відомо

Під час спільної пресконференції після зустрічі архієпископ Галлахер наголосив на важливості дипломатії та діалогу. Він підкреслив, що «чотирирічна» російсько-українська війна триває, «створює нові жертви… і робить майбутнє примирення ще складнішим».

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«Тому терміново необхідно припинити конфлікт і дивитися далі», — сказав він, виступаючи поруч із Лавровим.

Також дипломати обговорили мирне врегулювання і домовилися про співпрацю в гуманітарній сфері, зокрема щодо захисту та допомоги дітям, які постраждали від війни.

Галлахер також підтвердив наміри Ватикану сприяти переговорному процесу, заявивши, що Святий Престол «продовжуватиме надавати потужну духовну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, роблячи свій внесок і пропонуючи простір для діалогу».

Повідомляється, що цей візит став першим приїздом Галлахера до Москви від 2021 року. Востаннє він проводив переговори з Лавровим ще до початку повномасштабного вторгнення.

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Візит директора ЦРУ до Москви — останні новини

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф прилетів до Москви військовим літаком США. Про це повідомила кореспондентка CBS News Дженніфер Джейкобс, зазначивши, що 25 серпня борт із посадовцем приземлився в аеропорту «Внуково».

Раніше ми писали, що США попередили Україну про візит своєї делегації до РФ та нібито попросили тимчасово зупинити удари, доки поїздка не завершиться.

Також ми писали, що 24 серпня до Москви прибув представник Ватикану архієпископ Пол Річард Галлахер. За інформацією видання, очікується його зустріч з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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