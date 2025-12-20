ТСН у соціальних мережах

Представник Путіна вирушив до США на переговори: деталі від Reuters

Напередодні цього візиту російського посадовця відбулася зустріч представників України і США.

Олена Капнік
Юрій Ушаков, Кирило Дмитрієв, Джаред Кушнер, Стів Віткофф

Юрій Ушаков, Кирило Дмитрієв, Джаред Кушнер, Стів Віткофф / © Associated Press

Директор російського фонду прямих інвестицій та представник «фюрера» Кирило Дмитрієв вирушає в Маямі на зустріч зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа - Стівом Віткоффом і його зятем Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами російського співрозмовника видання, зустріч між Дмитрієвим і представниками України виключена.

«Тристоронні контакти з українською стороною не плануються», — заявив співрозмовник агентства.

Зауважимо, зустріч у Маямі відбудеться після переговорів у Берліні, які Віткофф і Кушнер провели з посадовцями України і Європи. Напередодні у Маямі представники Трампа також мали зустріч з українським переговірником, секретар РНБО Рустем Умєров Рустемом Умеровим.

Нагадаємо, днями Politico з посиланням на джерела повідомило, що США та Росія проведуть переговори щодо війни в Україні цими вихідними. Білий дім планує прказати представникам РФ результати останнього раунду консультацій у Берліні, де обговорювався оновлений мирний план. За даними видання, Штати будуть намагатися переконати Кремль погодитися з новими пропозиціями про припинення бойових дій.

Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив про підготовку до контактів зі США. З його слів, Москва хоче «отримати інформацію про підсумки роботи, яка була пророблена американцями з європейцями та з українцями».

Новина доповнюється
