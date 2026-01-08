Представника РФ Дмитрієва помітили у Парижі біля посольства США після зустрічі "Коаліції охочих": що відомо

Кирило Дмитрієв / © Associated Press

Російський переговорник Кирило Дмитрієв нібито прибув до Парижа за «гарячими слідами» саміту «Коаліції охочих». Поїздку головного представника Кремля у неформальних контактах із Заходом пов’язують із візитом Володимира Зеленського до французької столиці.

Про це повідомило французьке видання Le Monde із посиланням на поінформоване джерело.

Що Дмитрієв робив у Парижі?

За інформацією джерела Le Monde, Дмитрієва бачили на вулиці Фобур-Сент-Оноре. Це квартал, де розташовані Єлисейський палац і посольство Сполучених Штатів.

Зі свого боку Єлисейський палац категорично спростував будь-які припущення про візит російського представника до резиденції французького президента.

Це сталося наступного дня після міжнародної зустрічі в Парижі 6 січня, де зібралися лідери «Коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, спеціального представника обраного президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера.

Натомість за даними видання, Кирило Дмитрієв був прийнятий саме в американському посольстві, яке розташоване в безпосередній близькості до президентського палацу.

Раніше очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив про «конкретні результати» переговорів у Парижі.