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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Представники генштабів «коаліції охочих» терміново зберуться в Україні — Зеленський

Зустріч відбудеться у вузькому колі представників основних країн, які стовідсотково будуть готові до відправлення миротворчого контингенту в Україну.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Упродовж тижня в Україні відбудеться термінова зустріч представників генштабів країн, які увійдуть до так званої «коаліції охочих».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у п’ятницю, 28 березня.

За його словами, ця зустріч відбудеться у вузькому колі представників основних країн, які стовідсотково будуть готові до відправлення миротворчого контингенту в Україну.

«Спочатку не всі вони а приїдуть. Ми запрошуєм вузьке коло. Франція, Британія, Україна точно буде. Це, скажімо так, такий трикутник в цьому питанні», — зауважив Володимир Зеленський.

Український президент повідомив, що під час цього візиту партнерам покажуть українську інфраструктуру.

«Попрацюємо з партнерами, пропрацюємо наше спільне бачення», — зауважив він.

Після цього, повідомив Зеленський, відбудеться зустріч на рівні радників з національної безпеки та підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, у четвер, 27 березня, в Парижі відбувся третій саміт «коаліції охочих» — нового формату на підтримку України, створеного Британією і Францією.

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