Представники оборонних відомств Європи поділяють оцінку Буданова, - The Washington Post

Про це за підсумками Київського безпекового форуму пише у своєму авторському матеріалі для The Washington Post американський журналіст Девід Ігнатіус.

У своїй статті Ігнатіус наводить заяву Кирила Буданова про те, що Україна «точно не програє», підкреслюючи той факт, що для зазвичай стриманого й лаконічного Буданова такі слова є ознакою глибокої впевненості у стратегічному переломі.

«Це, мабуть, найбільш оптимістичне висловлювання завжди мовчазного Буданова. Проте європейські оборонні лідери, схоже, цілком поділяють цю думку. Один із них прямо заявив: українці змогли випередити Росію інтелектуально, навіть попри суттєву перевагу ворога в озброєнні», — пише журналіст.

Він наголошує на тому, що Україна витримала найпотужніший удар і не похитнулася. Це стало доказом для всього світу, що винахідливість, гнучкість і здатність до адаптації можуть бути сильнішою зброєю, ніж чисельна чи технічна перевага противника.

«Усі ми знаємо стару приказку про те, що необхідність — мати винахідливості. Те, що сталося в Україні протягом останніх чотирьох років війни, яскраво демонструє цю істину. І тепер, схоже, необхідність змушує Європу відмовитися від своєї колишньої пасивності та творчо співпрацювати з Україною, щоб відбити ворожу Росію», — зазначає Ігнатіус.

