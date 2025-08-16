Представники РФ назвали зустріч Путіна і Трампа «дуже хорошою»

Путін та Дональд Трамп

Реклама

За підсумками зустрічі диктатора Путіна з президентом США Дональдом Трампом представники РФ заявили про «конструктивну та позитивну» розмову.

Керівник Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв заявив, що діалог був позитивним.

Він також звернув увагу на те, що президент США підкреслив значний потенціал у розвитку економічних відносин між Москвою та Вашингтоном.

Реклама

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що після переговорів обидва лідери зробили вичерпні заяви, тому було вирішено відмовитися від запитань журналістів під час пресконференції.

«Розмова Путіна і Трампа дозволяє далі впевнено разом йти шляхом пошуку варіантів врегулювання», — додав Пєсков.

Крім того, російські пропагандисти заявляють, що Путін оцінив свій діалог із Трампом як «дуже хороший».

Раніше повідомлялося, що колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що російський диктатор Путін вийшов переможцем після зустрічі на Алясці.

Реклама

Ми раніше інформували, що Путін після саміту з президентом СШа Дональдом Трампом на Алясці назвав ситуацію в Україні «трагедією» та заговорив про мир.