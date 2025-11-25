Представники США та РФ провели непублічні переговори в Абу-Дабі щодо мирного плану — що відомо

Ден Дрісколл / © Associated Press

Реклама

Міністр армії США Ден Дрісколл у вівторок проводить у Абу-Дабі зустріч із російськими чиновниками, щоб передати оновлений проєкт мирної угоди щодо завершення війни в Україні. На цій зустрічі немає держсекретаря Марко Рубіо та інших високопоставлених американських переговорників.

Про це повідомляє Politico.

За даними високопоставленого чиновника США, Дрісколл представляє Москві проєкт миру, який Вашингтон і Київ погодили в неділю. Це — ключовий етап у спробах адміністрації Дональда Трампа домогтися припинення війни.

Реклама

За інформацією джерел, знайомих із ходом переговорів, оновлений план скорочено з 28 до близько 19 пунктів. З нього прибрали питання про передачу Україною Донбасу Росії та інші найбільш чутливі територіальні вимоги — їх відклали для прямого обговорення між президентами Трампом і Зеленським.

У Держдепі заявили, що команда Трампа — включно з Рубіо та спецпосланцем Стівом Віткоффом — “10 місяців працювала над тим, щоб зупинити безглузду та руйнівну війну”.

Водночас у Білому домі наголосили, що Трамп “цінує зусилля Дрісколла” щодо збору позицій обох сторін для формування “реалістичної угоди про стійкий мир”.

Дрісколл, якого Трамп називає своїм “хлопцем по дронах”, прибув до Абу-Дабі після візиту до Києва, де зустрівся з Зеленським та низкою послів. Перед тим він разом з американською делегацією відвідав Женеву для консультацій з європейськими партнерами.

Реклама

Після цих зустрічей Рубіо, Віткофф та інші американські переговорники повернулися до Вашингтона, а союзники по НАТО отримують окремі брифінги про перебіг процесу.

Європейські дипломати зазначають, що під час женевського раунду “був досягнутий певний прогрес”, але попереджають: шлях до угоди ще довгий, а Москва зберігає жорстку позицію.

Раніше повідомлялося, що Трамп зустрінеться зі своїм держсекретарем Марко Рубіо, щоб обговорити оновлений мирний план щодо України.