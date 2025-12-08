Закінчення війни: представники України зустрілися з командою Трампа у США

Рустем Умєров / © Getty Images

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров повідомив про завершення візиту до Сполучених Штатів, де він разом з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим провів кілька днів конструктивної роботи з представниками президента США Дональда Трампа.

Про це Умєров написав у Telegram.

Ключові моменти зустрічі:

Мета переговорів: головним завданням української делегації було отримання повної інформації щодо розмови американської сторони у Москві та всіх драфтів актуальних пропозицій для подальшого обговорення з Президентом України Володимиром Зеленським.

Умєров висловив вдячність за конструктивний діалог з командою Трампа.

У понеділок, 8 грудня, українська команда має намір надати повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу та передати всі отримані документи.

Секретар РНБО наголосив, що разом з усіма партнерами Україна повинна «зробити все для достойного закінчення цієї війни».

Переговори відбуваються на тлі міжнародних зусиль із пошуку шляхів завершення повномасштабного вторгнення, а також активної уваги до позиції Дональда Трампа, який, імовірно, знову балотуватиметься на пост президента США. Українська сторона заявила, що працює «максимально інтенсивно».

Раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що угода щодо України виходить на фінішну пряму.