Прем'єр Албанії розповів анекдот про Путіна і смерть Пригожина (відео)

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розповів анекдот про російського президента-диктатора Володимира Путіна та загибель ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Відео з виступом прем'єра на міжнародній безпековій конференції Bled Strategic Forum у Словенії опублікував телеканал Euronews.

Албанський політик запитав, чи знають учасники заходу, що РФ хоче об'єднати свої часові пояси через велику різницю між двома кінцями її територій - це дев'ять годин.

Розповідаючи про це, Рама продовжив жартом. На анекдот публіка відреагувала сміхом.

"Прем'єр-міністр йде до Путіна і каже: "Є проблема. Моя сім'я була у відпустці, я зателефонував їм сказати добраніч, але у них вже був ранок. Я зателефонував Олафу Шольцу, щоб привітати його з днем народження, але він сказав, що це буде завтра. Я зателефонував Сі Цзіньпіну, щоб привітати його з Новим роком, але він сказав мені, що у них ще старий рік". А Путін йому відповідає: "Так, таке сталося і зі мною. Я зателефонував родині Пригожина, щоб висловити співчуття, але його літак ще не злетів", - розповів Рама.

Нагадаємо, вечері 23 серпня стало відомо, що в РФ розбився літак з Євгеном Пригожиним на борту. У салоні також було керівництво "Вагнера". Російські пропагандистські Телеграм-канали припускають, що це зробили російські засоби ППО.

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