Прем'єр Британії Джонсон наголосив Путіну на важливості суверенітету України

Джонсон вказав на "значні двосторонні труднощі" між Великою Британією та РФ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним наголосив на важливості суверенітету України.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що під час переговорів Джонсон дав зрозуміти Путіну, що "нинішні відносини Великої Британії з Росією не є такими, які нам потрібні".

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Британський прем'єр вказав на "значні двосторонні труднощі" між країнами, нагадавши про отруєння Сергія і Юлії Скрипаль у місті Солсбері навесні 2018 року. "Прем'єр-міністр також наголосив на важливості суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

Лідери також обговорили ситуацію в Афганістані. Очільник британського уряду, зокрема, наголосив на важливості того, щоб будь-яке визнання талібів залежало від їхньої поведінки, а саме поваги до прав людини.

Джонсон зауважив, що як постійні члени Ради Безпеки ООН та великі світові економіки з довгою спільною історією, Велика Британія та Росія "несуть відповідальність за спільну роботу над вирішенням спільних проблем, зокрема змінами клімату та дотриманням міжнародних угод, наприклад ядерної угоди з Іраном.

Окрім того, прем'єр Великої Британії привітав намір Росії досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року і висловив надію на те, що цей термін скоротять до 2050 року. Він також побажав РФ прогресу в припиненні вирубки лісів.

Розмова відбулася напередодні Кліматичного саміту ООН (COP26). Путін, зі свого боку, висловив жаль через те, що не зможе особисто бути присутнім на саміті у світлі ситуації з коронавірусом у Росії.

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