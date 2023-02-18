Прем’єр Британії ініціював розширення можливостей стандарту НАТО для України

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак виступив за створення для України розширених можливостей натівського стандарту, які мають надати гарантії безпеки до того, як вона стане членом Альянсу.

Про це Сунак заявив під час Мюнхенської безпекової конференції.

Він наголосив, що договори часів після холодної війни не спрацювали щодо України.

"Тому нам потрібні нові рамки для довготривалої безпеки. Від Грузії до Молдови РФ чинила порушення за порушенням щодо країн, не охоплених колективною безпекою НАТО і відповідь на це міжнародної спільноти не була достатньо сильною", - заявив Сунак.

Він наголосив, що для вступу України до НАТО Альянс має зробити більше для підвищення довгострокової безпеки України.

"Ми повинні дати їм розширені можливості натівського стандарту, які потрібнї їм на майбутнє. І ми повинні продемонструвати, що ми залишимось на їхньому боці у захисті їхньої країни. Україна потребує і заслуговує на гарантії такої підтримки", - наголосив Сунак.

Він зазначив, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі партнери України мають зібратися, щоб почати вибудовувати такі довгострокові гарантії.

"Нашою метою має бути створення у Вільнюсі нової хартії з метою захисту України від майбутньої російської агресії", - анонсував британський прем'єр.

Він також наголосив, що для перемоги Україна потребує більше артилерії, броньованих машин і систем ППО. Тому, за його словами, зараз настав час подвоїти військову підтримку. Зокрема, за його словами, в найближчі місяці союзники поставлять Україні більше обладнання, ніж було поставлено за весь 2022 рік.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що за останні 30 років армії країн НАТО насправді дуже ослабли. Як виявилося, техніка, яку теоретично могли б одразу відправити Україні, виявилася або не готовою до цього, або не відремонтованою взагалі.

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