Премʼєр Британії на зустрічі з Шольцем обговорили забезпечення для України сильної позиції на переговорах

Вторгнення Росії в Україну підкреслило важливість масштабування та координації оборонного виробництва по всій Європі.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив про необхідність забезпечити Україні якомога сильнішу позицію в найближчі місяці, аби досягти миру через силу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

"Лідери почали зустріч з обговорення прогресу, досягнутого між Великою Британією та Німеччиною за останні місяці, зокрема підписання Trinity House Agreement у сфері оборони та Спільного плану дій щодо боротьби з нелегальною міграцією… Перейшовши до ситуації в Україні, прем'єр-міністр поінформував про свій нещодавній візит і наголосив, що важливо забезпечити їй якомога сильнішу позицію в найближчі місяці, щоб досягти миру через силу", - йдеться у повідомленні.

Під час переговорів сторони погодилися з позицією, що вторгнення Росії в Україну "підкреслило важливість масштабування та координації оборонного виробництва по всій Європі".

Премʼєр Британії повідомив, що у Стратегічному оборонному огляді країни буде враховано уроки, винесені з війни РФ проти України, а також необхідність реагувати на російську агресію та її діяльність у Європі.

Також сторони обговорили візит Стармера на засідання Ради ЄС і перезавантаження відносин між Британією та Європейським Союзом.

"Прем'єр-міністр заявив, що він відданий зміцненню відносин Великої Британії з ЄС задля більшого зростання та тісніших зв'язків у сфері безпеки, які, на його думку, підуть на користь усім сторонам", - зазначається у пресрелізі.

Раніше повідомлялося, що якщо мирний план радника Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога передбачає лише припинення вогню та вибори в Україні, то це провал.

Ми раніше інформували, що Маломуж пояснив, навіщо Росія робить "вкиди" про закінчення війни до 9 травня.

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