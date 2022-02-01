Прем'єр Британії прилетів до України і розпочав зустріч із Зеленським: перші кадри

Прем'єр Британії прилетів до України і розпочав зустріч із Зеленським: перші кадри

Після зустрічі Джонсон і Зеленський вийдуть поспілкуватися зі ЗМІ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон надвечір 1 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У межах візиту він вже розпочав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який перебуває в нашій країні з робочим візитом. Також під головуванням Володимира Зеленського та Бориса Джонсона відбудуться українсько-британські переговори", - сказано в повідомленні.

Очікується, що після завершення перемовин президент України та прем’єр-міністр Великої Британії проведуть брифінг із журналістами.