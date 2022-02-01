Прем'єр Британії прилетів до України і розпочав зустріч із Зеленським: перші кадри

Після зустрічі Джонсон і Зеленський вийдуть поспілкуватися зі ЗМІ.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон надвечір 1 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У межах візиту він вже розпочав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який перебуває в нашій країні з робочим візитом. Також під головуванням Володимира Зеленського та Бориса Джонсона відбудуться українсько-британські переговори", - сказано в повідомленні.
Очікується, що після завершення перемовин президент України та прем’єр-міністр Великої Британії проведуть брифінг із журналістами.
BREAKING: Prime Minister Boris Johnson has arrived in Kyiv ahead of talks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia.— Sky News (@SkyNews) February 1, 2022
Live updates: https://t.co/W4TfAGF7fF
Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wegIlYaFa5
Нагадаємо, 1 лютого до України одночасно приїхали прем'єри Британії і Польщі. З якою метою і чого очікувати від візиту, читайте тут.
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