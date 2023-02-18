Прем'єр Британії проситиме західних партнерів подвоїти військову допомогу Україні

Прем'єр Британії Ріші Сунак закликатиме західних лідерів подвоїти військову підтримку України, оскільки війська на передовій потребують більше зброї.
Очільник британського уряду на Мюнхенській конференції з безпеки прагне наголосили, що для перемоги над російськими окупантами потрібні "передові можливості за стандартами НАТО". У своїй промові він підкреслить, що забезпечення тривалого миру в Україні вимагатиме зміцнення міжнародного права і наполягатиме на новому плані захисту суверенітету країни в майбутньому.
Про це пише Sky News.
"Те, що поставлено на карту в цій війні, навіть більше, ніж безпека та суверенітет однієї нації. Йдеться про безпеку та суверенітет кожної нації. Тому що вторгнення Росії, її огидні військові злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо", — збирається заявити Сунак.
Нагадаємо, у п'ятницю, 17 лютого, в Мюнхені стартувала щорічна безпекова конференція. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заході онлайн.
ТСН.ua зібрали головні тези виступу глави держави.
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