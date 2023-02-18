Прем'єр Британії проситиме західних партнерів подвоїти військову допомогу Україні

Очільник британського уряду на Мюнхенській конференції з безпеки прагне наголосили, що для перемоги над російськими окупантами потрібні "передові можливості за стандартами НАТО". У своїй промові він підкреслить, що забезпечення тривалого миру в Україні вимагатиме зміцнення міжнародного права і наполягатиме на новому плані захисту суверенітету країни в майбутньому.

Про це пише Sky News.

"Те, що поставлено на карту в цій війні, навіть більше, ніж безпека та суверенітет однієї нації. Йдеться про безпеку та суверенітет кожної нації. Тому що вторгнення Росії, її огидні військові злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо", — збирається заявити Сунак.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 лютого, в Мюнхені стартувала щорічна безпекова конференція. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заході онлайн.

ТСН.ua зібрали головні тези виступу глави держави.

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