Прем'єр Британії Сунак закликав Кремль вивести війська з України і присоромив Путіна

Лондон далі буде підтримувати Київ, наголосив він.

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак закликав агресорку Росію вивести свої війська з України. Він дорікнув Москві, що "країни не повинні вторгатися до своїх сусідів".

Про це керівник уряду Британії сказав під час своєї промови на саміті G20, передає Sky News.

Він наголосив, що країни-сусіди "не повинні нападати на цивільну інфраструктуру та цивільне населення і не повинні загрожувати ядерною ескалацією". "Росія повинна піти з України і покласти край варварській війні", - зауважив Ріші Сунак.

Крім того, він присоромив російського президента-диктатора, що той не взяв участь на саміті "Великої двадцятки" на Балі.

"Примітно, що Путін не вважав за можливе приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми могли б почати розбиратися", – сказав Сунак.

Британський прем'єр заявив, що Лондон надалі буду підтримувати Україну війні "стільки, скільки буде потрібно". Адже Британія "відкидає цю агресію".

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін відмовився їхати до Індонезії. Делегацію РФ очолив міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом речник очільника Кремля Дмитро Пєсков озвучив "причину", чому президент не поїде на Балі. З його слів, "це пов'язано з графіком (Путіна - Ред.) та необхідністю перебування в Росії".

Тим часом президент України Володимир Зеленський виступив з потужною промовою перед лідерами країн на саміті G20. Глава держави назвав умови миру з агресоркою Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду.

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