Прем'єр Британії заявив про "вирішальні тижні та місяці" війни

Стармер обговорив із Зеленським безпекову ситуацію та зміцнення України.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що наступні тижні та місяці стануть вирішальними у війні в Україні. Він обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським головні виклики.
Про це повідомили у Офісі президента України.
Стармер провів зустріч із Зеленським і сказав, що її метою було обговорити виклики, із якими стикається Україна, та вкотре підтвердити непохитну підтримку держави.
"А також, щоб мати змогу обговорити, що ще має бути зроблено, тому що ці тижні й місяці стають вирішальними", – зазначив британський прем’єр.
За даними ОП, головними темами перемовин стали безпекова ситуація та зміцнення України, зокрема завдяки новій оборонній підтримці.
Стармер і Зеленський також приділили увагу реалізації двосторонньої безпекової угоди, імплементації Формули миру, підготовці до другого Саміту миру, співпраці в межах Україна – НАТО та прогресу в переговорах щодо підписання угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.
Зеленський подякував за ті рішучі кроки, які Британія зробила від самого початку повномасштабного вторгнення.
До слова, після зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США Зеленський заявив, що рішучі дії партнерів зараз можуть прискорити справедливе завершення російської агресії наступного року.
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