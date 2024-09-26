Прем'єр Британії заявив про "вирішальні тижні та місяці" війни

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що наступні тижні та місяці стануть вирішальними у війні в Україні. Він обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським головні виклики.

Про це повідомили у Офісі президента України.

Стармер провів зустріч із Зеленським і сказав, що її метою було обговорити виклики, із якими стикається Україна, та вкотре підтвердити непохитну підтримку держави.

"А також, щоб мати змогу обговорити, що ще має бути зроблено, тому що ці тижні й місяці стають вирішальними", – зазначив британський прем’єр.

За даними ОП, головними темами перемовин стали безпекова ситуація та зміцнення України, зокрема завдяки новій оборонній підтримці.

Стармер і Зеленський також приділили увагу реалізації двосторонньої безпекової угоди, імплементації Формули миру, підготовці до другого Саміту миру, співпраці в межах Україна – НАТО та прогресу в переговорах щодо підписання угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

Зеленський подякував за ті рішучі кроки, які Британія зробила від самого початку повномасштабного вторгнення.

Кір Стармер і Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

До слова, після зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США Зеленський заявив, що рішучі дії партнерів зараз можуть прискорити справедливе завершення російської агресії наступного року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.