Прем’єр Британії зробив важливу заяву стосовно України: подробиці

Велика Британія закликає до активної підтримки України на шляху до тривалого миру. Прем’єр-міністр Кір Стармер наголосив, що не можна просто чекати, поки сторони домовляться про припинення бойових дій.

Про це повідомило The Telegraph. “

"Було б великою помилкою думати, що все, що нам потрібно робити, це чекати на угоду зараз”, – підкреслив Стармер.

За його словами, мир має гарантувати, що Україна буде суверенною, зможе самостійно ухвалювати рішення та залишатиметься безпечною.

“Ми повинні поставити Україну в якомога сильнішу позицію. Ми не знаємо, чи буде угода… Але важливо, щоб Україна була у найкращому становищі для переговорів”, – наголосив прем’єр.

Стармер дав зрозуміти, що Британія продовжить підтримувати Київ і працювати над тим, щоб Україна мала всі необхідні ресурси для оборони та дипломатичних переговорів.

Нагадаємо, Велика Британія продовжить передавати Україні розвідувальні дані після того, як це припинили робити США. Однак ці можливості будуть більш обмежені.

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