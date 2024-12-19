Прем’єр Естонії озвучив, що потрібно Україні для справедливого миру

Міхал виступив за надання Україні такої економічної та військової допомоги, яка дозволить змусити РФ долучитися до переговорів.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що для досягнення справедливого миру Україна має вести переговори з Росією з позицій сили.

Про це політик сказав перед початком засідання Євроради, повідомляє "Укрінформ".

За словами Міхала, єдиний шлях для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні – надання їй такої економічної та військової допомоги, яка дозволить вести переговори з позицій сили та змусити РФ долучитися до переговорів.

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"Єдиним шляхом для досягнення тривалого та справедливого миру є надати Україні позицію сили. Це означає, що Україна потребує допомоги – грошей, зброї, протиповітряної оборони – усього, що ми можемо надати, усього, чим Європа та країни-члени можуть, так би мовити, їх (українців – ред.) зарядити", – висловився естонський прем’єр.

Він також акцентував, що Україна переживає важку зиму і наближається до важкої весни, адже Росія планово і навмисно атакує все, що має стосунок до опалення та електроенергії. Тож Європа має наростити допомогу державі в цій галузі, щоб надати їй необхідну позицію сили.

Міхал сказав, що ще однією важливою темою для обговорення на у Єврораді буде стійкість самої Європи.

"Росія є джерелом гібридних загроз для всієї Європи. Тож ми маємо бути краще підготовлені для протидії різного роду гібридним загрозам. Це дуже актуальна тема, яку ми підтримуємо", – заявив прем’єр Естонії.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава забезпечена фінансово на 2025 рік, проте не все виконано, щоб сказати, що вона сильна для тих чи інших дипломатичних кроків.

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