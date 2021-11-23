Прем'єр Франції заразився коронавірусом після візиту до Бельгії

Очільник уряду Бельгії та ще четверо міністрів пішли на карантин.
Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс у понеділок, 22 листопада, отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що очільник французького уряду дізнався про зараження через кілька годин після повернення з Бельгії, де перебував із робочим візитом.
У зв'язку із цим бельгійський колега Кастекса Александер де Кроо, а також міністри закордонних справ, оборони, юстиції та внутрішніх справ Бельгії негайно самоізолювалися, оскільки вранці в понеділок зустрічалися з інфікованим прем'єром на переговорах у Брюсселі.
Найближчі 10 днів французький прем'єр-міністр виконуватиме свої обов'язки дистанційно. Водночас інформація про те, чи має Кастекс будь-які симптоми COVID-19, не розголошується.
У виданні зауважують, що у понеділок захворювання на коронавірус також підтвердилося в однієї з доньок Александера де Кроо.
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