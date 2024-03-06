Прем'єр Греції приїхав до Одеси на кілька годин для зустрічі із Зеленським —ЗМІ

Грецькі ЗМІ повідомляють, що лідер уряду країни Кіріакос Міцотакіс нібито перебуває з візитом в Україні перед поїздкою до Бухаресту.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув до України нібито всього на кілька годин. В Одесі він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють грецькі ЗМІ, зокрема Newsit.

Варто зазначити, що наразі інформація не підтверджена ані українським, ані грецьким урядом. За інформацією ЗМІ, після зустрічі з Зеленським Міцотакіс вирушить до Бухареста на конференцію ЄНП.

Візит грецького прем'єр-міністра в Україну відбувається в той час, коли Володимир Зеленський закликає міжнародне співтовариство не полишати його країну і максимально зміцнити її, щоб запобігти наступу російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше Володимир Зеленський відвідав Афіни в серпні минулого року, і за ці два роки війни Греція жодного разу не припинила виступати проти російського вторгнення до Україну.

Нагадаємо, раніше керівництво Греції схвалило рішення про передачу Україні зброї, які вважаються для застарілими. Це сталося після того, як Управління військової співпраці Міністерства оборони США повідомило, що Держдепартамент схвалив продаж Афінам винищувачів F-35 на суму 8,6 млрд доларів.

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