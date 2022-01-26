Прем’єр Хорватії вибачився перед українцями за зухвалі заяви президента країни

Пленкович зазначив, що позиція президента не відповідає позиції всього уряду.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальну заяву президента країни Зорана Мілановича про те, що Україні не місце в НАТО.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Враховуючи те, що в Україні наших солдатів немає, а контингент, який перебуває у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі вигадки", – написав Пленкович.

Раніше повідомлялося, що президент Хорватії Зоран Міланович виступив проти відправлення хорватських військових до Східної Європи у складі підрозділів НАТО. Крім того, він заявив, що Україні не місце в НАТО, і назвав події Революції Гідності "переворотом".

До того ж, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який у грудні минулого року відвідав Україну з дводенним візитом, натрапив на критику свого президента. Очільник Хорватії Зоран Міланович назвав візит прем’єра на тлі напружених відносин із Росією "звичайнісіньким шарлатанством".

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