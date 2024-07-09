Прем'єр Індії Моді під час зустрічі з Путіним зробив заяву про війну в Україні

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до Росії, де зустрічався з диктатором Володимиром Путіним, закликав припинити війну в Україні.

Заяву індійського політика наводить видання NDTV.

З його слів, неможливо знайти рішення на полі бою. Мовляв, саме тому Києву і Москві слід сісти за стіл переговорів.

"Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія - це шлях вперед", - сказав Моді.

Прем’єр також висловив занепокоєння з приводу громадян Індії, яких "недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії".

Нагадаємо, Моді 8 липня перебував з візитом у резиденції президента-диктатора РФ в Ново-Огарьово під Москвою. Зустріч політиків сталася того ж дня, коли росіяни потужно атакували Київ та влучили ракетою в "Охматдит". Володимир Зеленський прокоментував зустріч політиків, нагадавши про те, що цього дня російська ракета "влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні, прицілившись до маленьких онкохворих".

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