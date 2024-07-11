Прем'єр Індії Моді після поїздки до Москви зробив заяву про "відновлення миру" в Україні

Політик заявив, що Індія готова допомагати у "відновленні миру".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді після дводенного візиту до Москви вирушив до Австрії "говорити про мир" в Україні.

Як повідомляє видання Deutsche Welle,

Моді зустрівся із австрійським канцлером Карлом Негаммером. Моді заявив, що "нинішнє століття не має бути ерою війни, а проблеми не можна вирішувати на полі бою". З його слів, "завершити конфлікти в Україні та Газі" варто "шляхом дипломатії".

За словами Моді, Індія "готова надати будь-яку необхідну підтримку швидкому відновленню миру та стабільності в Україні". Разом з Австрією країна нібито поділяє "спільну мету досягти справедливого тривалого миру у відповідності до Статуту ООН".

Канцлер Негаммер заявив, що візит Моді був важливим для того, аби "зрозуміти позицію Індії щодо України та донести занепокоєння у Європі".

Як повідомлялося, прем'єр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Путіним зробив заяву про війну в Україні. З його слів, неможливо знайти рішення на полі бою. Мовляв, саме тому Києву і Москві слід сісти за стіл переговорів.

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