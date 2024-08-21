Прем'єр Індії Моді зробив заяву про "швидке відновлення миру" в Україні

Прем’єр-міністру Індії Нарендра Моді, який має приїхати до Києва з візитом, планує обговорити можливість мирного закінчення війни в Україною.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що перед своїм від'їздом до Польщі, а після - до України, політик заявив про свої наміри "поділиться перспективами" щодо мирного вирішення конфлікту. Говорячи щодо мирних ініціатив, Моді зазначив, що "як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні".

Окрім того, зі слів Моді, в Києві він намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю між країнами.

Як повідомлялося, прем'єр Індії Нарендра Моді відвідає Україну з візитом у п'ятницю, 23 серпня, у День Державного прапора України.

Читайте також: