Прем'єр Індії Моді зробив заяву про "швидке відновлення миру" в Україні

Політик збирається відвідати Київ.
Прем’єр-міністру Індії Нарендра Моді, який має приїхати до Києва з візитом, планує обговорити можливість мирного закінчення війни в Україною.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що перед своїм від'їздом до Польщі, а після - до України, політик заявив про свої наміри "поділиться перспективами" щодо мирного вирішення конфлікту. Говорячи щодо мирних ініціатив, Моді зазначив, що "як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні".
Окрім того, зі слів Моді, в Києві він намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю між країнами.
Як повідомлялося, прем'єр Індії Нарендра Моді відвідає Україну з візитом у п'ятницю, 23 серпня, у День Державного прапора України.