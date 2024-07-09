Прем'єр Індії обіймався з Путіним в день удару РФ по "Охматдиту": Зеленський відреагував

Президент України обурився зустрічі індійського політика з російським "фюрером".
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 8 липня перебував з візитом у резиденції президента-диктатора РФ Володимира Путіна в Ново-Огарьово під Москвою. Зустріч політиків сталася того ж дня, коли росіяни потужно атакували Київ та влучили ракетою в "Охматдит".
Моді у мережі X опублікував фото із зустрічі з Путіним.
Індійський прем'єр-міністр подякував господареві Кремля за приймання у Ново-Огарьово та висловив сподівання на "подальше зміцненню дружби між Індією та Росією". Окрім того, Моді опублікував кілька фото з Путіним. На світлинах вони обіймаються і тиснуть руки.
Gratitude to President Putin for hosting me at Novo-Ogaryovo this evening. Looking forward to our talks tomorrow as well, which will surely go a long way in further cementing the bonds of friendship between India and Russia. pic.twitter.com/eDdgDr0USZ— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2024
Заява Зеленського
Президент Володимир Зеленський відреагував на такий вчинок індійського політика, нагадавши про те, що у день його зустрічі з диктатором Путіним російська ракета "влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні, прицілившись до маленьких онкохворих". Загалом 8 липня РФ вбила в Україні майже 40 людей.
"Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день", - наголосив український лідер.
Атака на Київ 8 липня
Зранку 8 липня РФ масовано атакувала Україну ракетами. Понад дві години росіяни атакували різні міста України. Зокрема, під ударом опинився Київ. Ракети на столицю летіли кількома хвилями та з різних боків.
У Шевченківському районі Києва ракета росіян влучила в житловий будинок. Пошкоджені підʼїзди. Один - було зруйновано повністю. Там загинуло понад десять осіб.
Під час ракетного удару сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу - "Охматдиту". Внаслідок удару було зруйноване токсикологічне відділення лікарні. У лікарні загинуло двоє дорослих. Зокрема, одна лікарка.
Під час повторної атаки на столицю уламки ракет впали на медичний центр в Дніпровському районі Києва. Зазначається, що було пошкоджено адмінбудівлю закладу. Загинуло сім осіб.
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