Прем’єр Ірландії ледь не потрапив під обстріл: Саймон Гарріс прокоментував візит до України

Саймон Гарріс був проїздом у Львові за кілька годин до ракетного удару по місту 4 вересня.

У ніч проти 4 вересня Росія завдала ракетного удару по Львову. Лише за кілька годин до атаки прем'єр-міністр Ірландії проїжджав Львів на шляху до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це ірландський політик розповів під час брифінгу для журналістів у столиці.

"Лише через декілька годин після того, як я проїхав Львів, я дізнався, що люди були вбиті Росією, включно з трьома дітьми. Дітьми, які скоріш за все, спали у своїх ліжечках вранці. Вони були вбиті", – сказав прем'єр-міністр Ірландії.

Гарріс зауважив, що Ірландія не дозволить, аби такі події, як сьогоднішній ракетний удар по Львову, нормалізовувалися в Україні, Європі та усьому світі.

Він також запевнив, що Ірландія продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі проти держави-агресора стільки, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали угоду про підтримку та співробітництво між двома країнами. Цьогоріч Ірландія зобов'язалася виділити Україні ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.

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