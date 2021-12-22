Прем'єр Італії заявив, що ЄС не може ввести санкції проти Росії у сфері газу

Прем'єр Італії заявив, що ЄС не може ввести санкції проти Росії у сфері газу

Європейський Союз наразі "недостатньо сильний" для вживання економічних санкцій, заявив прем'єр Італії.

Європейський Союз зараз не має можливостей для введення санкцій проти РФ в енергетичній сфері.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі під час конференції за підсумками року, пише Agenzia Nova.

За його словами, Європейський Союз наразі "недостатньо сильний" для вживання економічних санкцій проти Росії.

"Який стримуючий фактор доступний для ЄС? Сьогодні у нас є лише деякі економічні чинники стримування. Але якщо ми хочемо ухвалити санкції, які також включають газ, чи достатньо ми сильні для цього? Чи правильний час? Відповідь ні", - сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що ЄС має зараз продовжувати зберігати діалог з президентом Росії Володимиром Путіним, який нібито заявляє, що "хоче залишатися у стані переговорів". "У них (переговорах - ред.) розвиток подій, можливо, не призведе до успіху. Незворотні рішення все ще можливі", - додав Драгі.

Варто зазначити, раніше у Bloomberg з посиланням на інформацію високопоставлених дипломатів та офіційних осіб повідомлялося, що Німеччина, Франція, Італія та Іспанія затягують із напрацюванням серйозних санкцій проти Росії через її агресію щодо України. Країни Європейського союзу сподіваються на дипломатичні методи із врегулювання конфлікту між Україною та РФ.

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