Прем'єр Ізраїлю самоізолювався після того, як його 14-річна донька заразилася коронавірусом

В Ізраїлі нині спостерігають високу захворюваність на коронавірус серед дітей.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет самоізолювався після того, як його 14-річна донька отримала позитивний результат тесту на COVID-19.
Про це в неділю, 26 грудня, повідомляє The Jerusalem Post.
Зазначається, що очільник ізраїльського уряду здав тест на вірусний антиген напередодні засідання Кабінету міністрів і отримав негативний результат. Втім, дізнавишись про стан доньки, Бенет залишив зібрання.
Політик також пройшов перевірку методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), яка не підтвердила зараження. Попри це, ізраїльський прем'єр залишиться в ізоляції як запобіжний засіб.
Тим часом про стан хворої доньки Бенета не повідомляється. Відомо, що вона є повністю вакцинованою від COVID-19.
Як пише видання, позитивний результат тесту на коронавірус також отримала донька міністерки освіти Іфат Шаши-Бітон, через що очільниця освітянського відомства не відвідала засідання Кабміну в неділю.
В Ізраїлі нині спостерігають високу захворюваність на коронавірус серед дітей. Так, вранці в неділю Міністерство охорони здоров'я країни проінформувало про зараження понад 5,2 тис. школярів. Загалом 48% усіх випадків коронавірусу нині припадає на осіб, молодших 18 років.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.