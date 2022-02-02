Прем'єр-міністерка Молдови заразилася коронавірусом

Очільниця молдовського уряду продовжить виконувати свої обов'язки дистанційно.

Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця у вівторок, 1 лютого, отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це очільниця молдовського уряду повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні я здала ПЛР-тест на виявлення вірусу SARS-CoV-2, який виявився позитивним, - написала політкиня. - Впродовж декількох найближчих днів я планую працювати з дому онлайн".

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Впродовж останньої доби в Молдові зафіксували 4 348 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок чого загальна кількість заражень в країні зросла до 445 046.

Від ускладнень захворювання померли ще 24 пацієнти. Загалом із COVID-19 пов'язують 10 666 летальних випадків.

Нещодавно позитивний результат тесту на коронавірус також отримав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Це сталося після того, як інфекція підтвердилася в одного з його дітей.

Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс скасувала свій візит до України через захворювання на COVID-19.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.