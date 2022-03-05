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Прем'єр-міністр Ізраїлю зустрівся з Путіним та їде до Німеччини - ЗМІ

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Прем'єр-міністр Ізраїлю зустрівся з Путіним та їде до Німеччини - ЗМІ

Нафталі Беннет / Associated Press

Також прем'єр-міністр Ізраїлю поспілкувався із Зеленським.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет приїжджав до Москви, щоб зустрітись з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Потім він вирушив до Німеччини. 

Про це повідомив журналіст Барак Равід у Twitter. Інформацію про зустріч Беннета та Путіна підтвердили також російські засоби масової пропаганди. 

За попередніми даними, Беннет говорив про війну Росії проти України. 

"Ізраїльський прем'єр-міністр Беннет їде з Москви до Берліна, щоб повідомити канцлера Німеччини Олафа Шольца про його зустріч з Путіним", - йдеться у повідомленні. 

Також журналіст додав, що прем'єр-міністр Ізраїлю поспілкувався із президентом Зеленським. 

Як зазначає видання axios.com з посиланням на ізраїльських чиновників, посередницькі зусилля Беннета почалися на прохання президента України. Беннет публічно заявив кілька днів тому, що Ізраїль має унікальний статус, який дозволяє йому спілкуватися з обома сторонами, з якими у нього хороші відносини.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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