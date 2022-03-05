Прем'єр-міністр Ізраїлю зустрівся з Путіним та їде до Німеччини - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю зустрівся з Путіним та їде до Німеччини - ЗМІ

Також прем'єр-міністр Ізраїлю поспілкувався із Зеленським.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет приїжджав до Москви, щоб зустрітись з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Потім він вирушив до Німеччини.

Про це повідомив журналіст Барак Равід у Twitter. Інформацію про зустріч Беннета та Путіна підтвердили також російські засоби масової пропаганди.

За попередніми даними, Беннет говорив про війну Росії проти України.

"Ізраїльський прем'єр-міністр Беннет їде з Москви до Берліна, щоб повідомити канцлера Німеччини Олафа Шольца про його зустріч з Путіним", - йдеться у повідомленні.

BREAKING: Israeli Prime Minister Bennett is travelling from Moscow to Berlin to update German Chancellor Olaf Scholz on his meeting with Putin — Barak Ravid (@BarakRavid) March 5, 2022

Також журналіст додав, що прем'єр-міністр Ізраїлю поспілкувався із президентом Зеленським.

BREAKING: Israeli Prime Minister Naftali Bennett spoke with Ukraine President Zelensky and briefed him on his meeting with Putin — Barak Ravid (@BarakRavid) March 5, 2022

Як зазначає видання axios.com з посиланням на ізраїльських чиновників, посередницькі зусилля Беннета почалися на прохання президента України. Беннет публічно заявив кілька днів тому, що Ізраїль має унікальний статус, який дозволяє йому спілкуватися з обома сторонами, з якими у нього хороші відносини.