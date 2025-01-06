Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо йде у відставку

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про плани піти у відставку. Він залишиться у кріслі очільника канадського уряду до обрання нового лідера Ліберальної партії.

Про це Трюдо заявив під час прес-конференції 6 січня.

"Я маю намір піти у відставку як партійний лідер я як прем'єр-міністр після того, як партія обере свого наступного лідера під час жорсткого, загальнонаціонального змагального процесу", - висловився канадський прем'єр.

Трюдо сказав, що 5 січня попросив розпочати цей процес. Крім того, він звернувся до генерал-губернатора Мері Саймона, аби було призупинено роботу парламенту до 24 березня. Цей запит задовольнили.

Таким чином політик залишається очолювати уряд принаймні кілька місяців - поки ліберали не знайдуть нового претендента, який зможе битися з ключовим опонентом - лідером консерваторів П'єром Пуальєвром на наступних федеральних виборах.

Слід зауважити, що Трюдо вирішив піти у відставку через внутрішньопартійний тиск і низький рівень підтримки серед суспільства. Офіційне оголошення очікується до національної зустрічі Ліберальної партії, яка запланована на середу, 8 січня.

Як повідомлялося, Канада почала головувати в G7. Це триватиме протягом всього 2025 року. Оттава раніше зазначала, що ключовими напрямками роботи будуть економічна співпраця, протидія змінам клімату та адаптація до швидких технологічних змін.

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