Прем'єр-міністерка Литви про відключення Росії від SWIFT: Наша мета - щоб рішення було ухвалено якомога раніше

Прем'єр-міністерка Литви про відключення Росії від SWIFT: Наша мета - щоб рішення було ухвалено якомога раніше

Конкретну дату поки не називають.

Західні партнери наближаються до припинення доступу Росії до глобальної системи міжбанківських платежів SWIFT. Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте сьогодні, 26 лютого.

Вона зазначила, що більше немає сильних противників відключення Росії від системи SWIFT.

"Наша мета - щоб рішення було ухвалено якомога раніше. Я не можу назвати конкретної дати. Зважаючи на те, що я чую, сильної опозиції не залишилося", - заявила Шимоніте на пресконференції у Вільнюсі.

Як повідомлялося, Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення Росії

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

від системи SWIFT.